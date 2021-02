Positivi al Covid, i dati Ats al 24 febbraio

In isolamento obbligatorio 2.781 persone Ats Bergamo ha comunicato il numero di persone attualmente in isolamento obbligatorio e fiduciario in provincia di Bergamo.

L’Ats di Bergamo comunica i dati delle persone in isolamento - obbligatorio e fiduciario - in provincia di Bergamo, aggiornati a mercoledì 24 febbraio alle 17. Sono 2.781 le persone in isolamento obbligatorio perché positive al Covid, mentre in isolamento fiduciario sono 4.327 (si tratta dei «contatti» di presone positive). In totale sono 7.108 persone.

Nell’aggiornamento della scorsa settimana (mercoledì 17 febbraio) risultavano in isolamento obbligatorio 2.156 cittadini, mentre 4.240 contatti erano in isolamento fiduciario, per un totale di

6.396 persone.

