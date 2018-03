Positivi all’alcoltest: sette patenti ritirate

Notte di controlli nell’area della movida Notte di controlli tra venerdì 23 e sabato 24 marzo della Polizia stradale in zona Santa Caterina a Bergamo: su 20 veicoli fermati, in sette positivi all’alcoltest.

Il bilancio è di sette patenti ritirate in una serie di controlli effettuati in città dalla Polizia stradale di Bergamo nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 marzo. Gli agenti della Polizia stradale hanno effettuato una serie di controlli nella zona di via Borgo Santa Caterina, via del Lazzaretto, piazzale Goisis, via Giulio Cesare e via Baioni, area di ritrovo di giovani e dei locali. Su 20 veicoli controllati, ben sette conducenti sono risultati positivi all’alcoltest e uno anche alla cocaina. Sono tutti uomini (tranne una donna 38enne) under 35: per loro è scattato il ritiro della patente. In azione cinque pattuglie delle Forze dell’Ordine, di cui tre della Stradale, un camper dell’Ufficio sanitario della Questura con un medico a bordo e una volante della Questura. La maggiorparte dei conducenti aveva un tasso alcolemico compreso tra 0.8 e 1.5 grammi per litro.

