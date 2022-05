Poste, problemi su alcuni sistemi e rallentamenti negli uffici

«Il disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali» è dovuto ad un aggiornamento del sistema «e non ad un attacco informatico». È quanto fanno sapere fonti di Poste Italiane nella mattinata di lunedì 30 maggio, precisando che «il disguido è in via di risoluzione». Il chiarimento giunge alla luce dei disagi segnalati da alcuni utenti degli uffici postali della Bergamasca come del resto d’Italia. Poste italiane aveva confermato da subito i problemi tecnici di sistema in tutta Italia, ai quali da subito si sono applicati i tecnici della società.