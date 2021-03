Posti blu in città, sosta libera per residenti

Accesso Ztl, ecco le novità in zona rossa Con la zona rossa, da lunedì 15 marzo sosta libera per i residenti sugli stalli blu e proroga dei pass di sosta. Agevolazioni per l’accesso alle Ztl: ecco tutte le informazioni.

Nuove agevolazioni per la sosta in città in favore dei residenti: l’Amministrazione comunale di Bergamo ha deciso infatti di riproporre alcune delle agevolazioni viabilistiche già attuate in passato nei periodi di limitazione agli spostamenti di livello alto. Nella situazione attuale, con la città inclusa nell’area rossa che riguarda tutta la Lombardia, le misure previste sono le seguenti:

- È prorogata d’ufficio fino al 2 maggio 2021 la validità dei i pass per residenti con data di scadenza compresa tra il 9 marzo 2021 e il 2 maggio 2021, onde evitare la necessità per i cittadini di recarsi agli sportelli per eventuali rinnovi;

- Ai residenti titolari di contrassegno di sosta nelle aree riservate ai residenti in corso di validità è consentita fino al 06 aprile 2021 la sosta nelle aree disciplinate a tariffa e delimitate da strisce di colore blu nella medesima zona di residenza, «ivi compreso il parcheggio pubblico di Piazza Mercato del Fieno, senza obbligo di pagamento né limiti di tempo».

Le disposizioni sono automaticamente in vigore da lunedì 15 marzo.

Si ricordano anche le agevolazioni ancora in essere in tema di accesso alle Ztl per le consegne e l’assistenza a domicilio.

- Gli esercizi commerciali che consegnano cibo pronto al consumo possono sempre accreditare il proprio mezzo di trasporto per fare consegne all’interno delle Zone a Traffico Limitato;

Per tutte e tre le casistiche menzionate, basterà fare richiesta motivata all’indirizzo [email protected]. L’accesso alle Ztl sarà consentito solo dopo aver ricevuto conferma dell’accredito.

