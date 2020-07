Precipita nel pozzo dell’ascensore

Paura per una donna di 71 anni Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Seriate. L’incidente nella mattinata di lunedì 20 luglio in una palazzina in via Casalino in centro a Bergamo.

La porta dell’ascensore si è aperta a piano terra ma la cabina passeggeri era ferma a un altro piano: è così che una signora di 71 anni è precipitata nel pozzo dell’ascensore da un’altezza di un metro e mezzo circa. È accaduto nella mattinata di lunedì 20 luglio in una palazzina di via Casalino in città. Ancora da chiarire le cause del malfunzionamento dell’elevatore. La donna è stata subito soccorsa e portata all’ospedale di Seriate in codice giallo: non sarebbe dunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo.

