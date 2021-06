Precipita con il deltaplano al Passo della Presolana, 42enne in ospedale L’incidente è avvenuto verso le 16 di sabato 26 giugno, allertato anche il Soccorso alpino.

Nei pressi del Passo della Presolana, un uomo di 42 anni a bordo di un deltaplano è precipitato in fase di atterraggio a causa di una forte raffica di vento.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono stati inviati un elicottero del 118 partito da Bergamo, il nucleo di Soccorso alpino di Clusone e i Carabinieri.

Ancora non si conoscono le condizioni dell’uomo che tuttavia è cosciente e non in pericolo di vita.

Seguono aggiornamenti.

