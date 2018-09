Premiati gli «angeli» del ponte

«Siete l’orgoglio della Lombardia» Il presidente della Regione Fontana, con gli assessori Gallera e Foroni, ha ricevuto i rappresentanti di Areu e Vigili del fuoco. Tra questi i bergamaschi Antonio Dusi ed Enzo Albergoni.

«Quello di oggi vuole essere un piccolo segno di riconoscimento per il preziosissimo impegno dei Vigili del fuoco e dell’ Areu della Lombardia che si sono recati a Genova per supportare l’azione di pronto intervento durante la tragedia del Ponte Morandi. Donne e uomini molto preparati e sempre pronti a scendere in campo per sostenere chi è in difficoltà. Grazie a voi e anche ai vostri meravigliosi cani, grazie per la tempestività con cui avete risposto alla tragedia di Genova: siete stati i primi ad arrivare. Un ringraziamento che viene dal cuore, siete l’orgoglio della Lombardia». Queste le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che, unitamente agli assessori Giulio Gallera e Pietro Foroni, ha riservato alla delegazione di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) e dei Vigili del fuoco provenienti da Milano, Pavia, Como, Brescia e naturalmente Bergamo. Perchè, come di consueto, nei momenti più difficili, anche la nostra provincia ha offerto il suo contributo. E ieri tra i tanti che hanno partecipato ai soccorsi erano presenti l’ingegner Antonio Dusi (abita ad Almenno San Bartolomeo) che ha coordinato i 14 vigili del fuoco del comando di Bergamo e il coordinatore regionale Areu della Lombardia per le maxi emergenze Enzo Albergoni, nativo di Almè e residente a Torre Boldone. Una cerimonia semplice e carica di emozioni che si è svolta al 39o piano di Palazzo Lombardia (Belvedere).

