Prende fuoco il giardino di erba sintetica

Fiamme sul tetto in via Grumello L’incendio è divampato intorno alle 14 di sabato 6 luglio: l’intervento di circa un’ora dei Vigili del fuoco per arginare fumo e fiamme.

Il giardino di erba sintetica nel roof garden dell’attico di una palazzina di via Grumello ha preso fuoco intorno alle 14 di sabato 6 luglio. Dalla palazzina, che al momento appare disabitata, si sono levate fiamme e fumo ben visibili in tutto il quartiere. Grande spavento ma per fortuna nessun ferito. I Vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio per circa un’ora.

