Il negozio di acconciature in via Corridoni «Il bello delle donne»

Prende fuoco negozio di acconciature

Telecamere e pedinamenti: preso 48enne Preso il responsabile dell’incendio al negozio di acconciature di via Corridoni avvenuto a settembre.

Il personale della Squadra mobile della Questura di Bergamo ha individuato un uomo di 48 anni, pluri-pregiudicato, quale autore del danneggiamento seguito da incendio ai danni del salone di bellezza per signore «Il bello delle donne» in via Corridoni. All’uomo è stato infatti notificato il relativo avviso di conclusione di indagini preliminari.

La notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, i Vigili del fuoco erano intervenuti in via Corridoni 18 a causa delle fiamme e del fumo provenienti dall’interno del negozio. La dinamica e il rinvenimento, all’interno dell’esercizio commerciale fortemente danneggiato, di quattro contenitori di plastica con tracce di alcool etilico, tutti privi del relativo tappo e due dei quali con evidente taglio netto del beccuccio per allargarne l’apertura, hanno lasciato pochi dubbi sulla dolosità dell’evento.

Le indagini degli investigatori della sezione Criminalità organizzata della Squadra Mobile si sono sin da subito concentrate sul pregiudicato, già compagno della titolare dell’attività commerciale in questione. L’immediata visione delle immagini registrate dal sistema di video sorveglianza comunale hanno consentito di notare, alle 3.55 circa, un’autovettura Peugeot 106 di colore blu, proveniente da via Borgo Santa Caterina, con a bordo un’unica persona, indossante una felpa di colore scuro e una vistosa striscia bianca all’altezza del petto, che, arrestata la marcia nei pressi del negozio, vi accedeva con estrema facilità, per fuoriuscire circa dieci minuti dopo. Pronti accertamenti hanno permesso di appurare che il 48enne era titolare di una vettura identica, per modello e colore a quella in discussione, auto, tra le altre cose, fuori produzione dall’anno 2004, ragion per cui ne sono rimasti in circolazione solo pochi esemplari.

In virtù di quanto emerso, personale della Squadra Mobile, messosi alla ricerca del 48enne, lo ha intercettato alle 13:30, poche ore dopo l’evento, a bordo della vettura e con indosso la stessa felpa. L’uomo, pedinato dagli agenti, ha tentato di disfarsi di fiori ornamentali (riconosciuti poi dalla vittima come facenti parte dell’arredo del proprio esercizio commerciale) e soprattutto di due bottiglie in plastica, emananti un odore riconducibile a liquidi infiammabili. Gli operatori hanno dunque provveduto a fermare l’uomo, trovato in possesso delle chiavi dell’esercizio commerciale che si era procurato all’insaputa di tutti.

La successiva attività d’indagine ha inoltre consentito di appurare la conoscenza da parte del pluri pregiudicato di particolare relativi all’incendio che potevano essere noti solo all’autore dello stesso e il contesto di dissapori personali con la proprietaria del salone in cui la vicenda era maturata. L’attività investigativa, confluita in apposita informativa di reato, è stata pienamente sposata dalla Procura della Repubblica di Bergamo che ha emesso il citato di conclusione di indagini preliminari nei confronti dell’uomo.

