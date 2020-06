Prenotazioni esami e visite nel post-covid

Federconsumatori, difficoltà e disagi L’associazione di consumatori della Cgil denuncia le difficoltà soprattutto per gli anziani poco tecnologici e le lunghe liste d’attesa.

Nel post emergenza covid, le nuove modalità di prenotazione di visite ed esami attraverso applicazioni per smartphone e pc rende la procedura complessa e a volte impossibile a chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie. Si tratta quasi sempre di anziani che spesso non sono nemmeno in possesso degli strumenti indispensabili per usufruire di queste procedure.

Lo sottolinea la Federconsumatori, parlando della sanità pubblica ma anche di quella convenzionata e rivolgendosi alle istituzioni e alle aziende sanitarie perchè possano affrontare la questione che mina il diritto al cittadino ad accedere alla cure.

Spesso, infatti, il numero verde regionale e quelli dei cup delle strutture sanitarie hanno attese infinite e talvolta sono praticamente irraggiungibili.

