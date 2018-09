Preparavano le dosi di coca tra le bici

Nuovi arresti in piazzale Marconi Preparavano le dosi di cocaina per lo spaccio sul muretto vicino al parcheggio delle biciclette: fermati dalla Squadra Mobile.

Confezionavano tranquillamente le dosi di cocaina sul muretto nei pressi del parcheggio di biciclette della stazione ferroviaria di Bergamo. Le dosi poi venivano nascoste nei calzini in attesa di essere vendute sulla piazza dello spaccio di piazzale Marconi. Sono stati denunciati dal personale della Squadra Mobile nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 settembre due maghrebini di 31 e 38 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, per spaccio di stupefacenti. Alla vista degli agenti hanno tentato di disfarsi delle palline di cocaina ma sono stati fermati e portati in Questura per avviare le pratiche di espulsione.

