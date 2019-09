Prevenire il tumore al seno

Da ottobre visite gratuite Torna la campagna Nastro Rosa di Lilt onlus: dal primo ottobre visite gratuite per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

«Con 52.800 casi in Italia e 800 casi a Bergamo nel 2018, la neoplasia della mammella rappresenta il tumore più frequente nelle donne, con una tendenza negli ultimi anni ad aumentare, soprattutto nella fascia d’età tra 45 e 49 anni. È invece in costante diminuzione la mortalità grazie all’efficacia delle nuove terapie e alla diagnosi precoce. Oggi la sopravvivenza media dopo 5 anni dalla diagnosi è di circa l’87%». Proprio per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce, anche quest’anno Lilt onlus propone la XXVII edizione della Campagna Nastro Rosa, promossa dalla sede nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, patrocinata dal ministero della Salute.

A Bergamo, dal 1° ottobre la Lega Italiana per la lotta contro i Tumori onlus, sezione di Bergamo, con il patrocinio del Comune di Bergamo e in collaborazione con Cittadinanza attiva avvia il programma di sensibilizzazione delle donne con la tradizionale offerta di visite senologiche gratuite. Quest’anno saranno messe a disposizione 736 visite. All’iniziativa partecipano tutte le strutture pubbliche e private convenzionate della provincia: ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest, Humanitas Castelli, Humanitas Gavazzeni, Clinica S. Francesco, Gruppo Habilita, Istituti Ospedalieri Bergamaschi, Methodo, oltre alle Delegazioni LILT Onlus di Verdello e di Trescore Balneario con 23 punti erogativi distribuiti in tutta la provincia. Una particolare attenzione è stata dedicata alle donne della Valle Seriana e della Valle Brembana, attivando due punti erogativi presso strutture private (Istituto Clinico Quarenghi a San Pellegrino e RSA Fondazione Sant’Andrea a Clusone).

Anche per quest’anno le prenotazioni potranno essere effettuate esclusivamente on line, dal sito www.legatumoribg.it , con una semplice procedura guidata.

La campagna è indirizzata alle donne escluse dallo screening mammografico promosso da Regione Lombardia, che recentemente ha ampliato la fascia d’età delle donne coinvolte. Avranno quindi accesso alle visite gratuite le donne di età inferiore ai 45 anni e superiore ai 75 anni, per sensibilizzarle a avere cura e attenzione per il proprio corpo. Considerata l’elevata richiesta di prestazioni e coerentemente con le linee guida in materia, LILT Onlus ha scelto di consentire prioritariamente la prenotazione a coloro che non hanno usufruito della visita lo scorso anno e che non presentano alcune situazioni particolari (allattamento, mastoplastica additiva, etc); le prenotazioni saranno aperte dalle 10 del 26 settembre 2019, fino a esaurimento delle visite. Durante il mese di ottobre, anche a visite esaurite, a seguito di rinuncia a prestazioni già prenotate, si potranno trovare appuntamenti disponibili: è sufficiente avviare la procedura per verificare l’eventuale ulteriore possibilità. Non essendo comunque possibile accogliere tutte le richieste si raccomanda alle donne «sensibilizzate» di rivolgersi al proprio medico di famiglia per valutare eventuali necessità specifiche.

Nel mese di ottobre Lilt Onlus promuove anche altre iniziative, in particolare:

- A Bergamo sarà illuminata di rosa Porta S. Giacomo, grazie alla collaborazione con il Comune di Bergamo:

- l’11 ottobre alle ore 18.30, nell’ambito delle iniziative di “Bergamo Scienza” LILT Onlus e il Gruppo Più Donna invitano la cittadinanza all’incontro coordinato da Max Pavan sul tema: “Comunicazione in ambito medico-scientifico” con la partecipazione del Direttore de L’Eco di Bergamo Alberto Ceresoli e del prof. Roberto Labianca Direttore dell’Unità di cure palliative e Hospice dell’ASST Papa Giovanni XXIII con l’introduzione del Presidente Dr Giuseppe Chiesa

-La Delegazione di Trescore Balneario effettuerà visite senologiche presso la sede di via Chiesa 4, incontrerà le studentesse degli Istituti Lotto e Federici di Trescore B. per consegnare il nastro rosa e il libretto informativo della campagna di prevenzione; per tutto il mese verrà illuminato di rosa il monumento dedicato a Igea, Dea della Salute, posto in Piazza Cavour a Trescore B. grazie alla collaborazione con il Comune di Trescore B.

-La Delegazione di Clusone organizza per il 28 settembre in p.zza Baradello un punto di incontro con la popolazione per distribuire materiale informativo. Il 13 ottobre si volgerà la “Passeggiata in rosa con zumba e aperitivo”, con partenza dalla Corte S. Anna (info: 3937890296).

-La Delegazione di Verdello: volontari e volontarie distribuiranno negli esercizi commerciali del paese i palloncini rosa e volantini LILT da esporre nelle vetrine. Presso il Palazzo Comunale e all’esterno degli Ambulatori dove vengono svolte le visite senologiche e dermatologiche saranno affissi i pannelli di pubblicizzazione dell’iniziativa “Campagna Nastro Rosa”.

Il 13/10/2019 la delegazione di Verdello organizza la “Passeggiata in Rosa” con partenza alle ore 9 dal Comune di Verdello e arrivo presso la “Chiesetta del Ravarolo”; alle ore 10.30 celebrazione della Santa Messa a cui seguirà un rinfresco con pane e salame nostrano e distribuzione del materiale informativo (info: 035871036).

© RIPRODUZIONE RISERVATA