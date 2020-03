Primario di Alzano positivo al Covid-19

«È già stato dimesso, sta bene» Buone notizie per il bergamasco che era ricoverato all’ospedale di Legnano

«Abbiamo due buone notizie. Lunedì è stato dimesso il ragazzo della Valtellina che frequentava il collegio di Codogno risultato poi positivo al coronavirus. E anche il primario di Alzano Lombardo, ricoverato a Legnano, è stato dimesso». Così l’ assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio convocata a Palazzo Lombardia per fare il punto sull’ emergenza coronavirus.

Saranno fatte «azioni informative con volantini e locandine per invitare a stare al proprio domicilio le persone con più di 65 anni per le prossime due o tre settimane, ha anticipato l’ assessore al Welfare in collegamento con la conferenza stampa in Regione parlando dell’ emergenza coronavirus.

