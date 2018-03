Primi fiocchi di neve anche in città

Bufera nelle valli, attenzione alle strade Primi fiocchi di neve anche in città, nella serata di martedì 20 marzo. La primavera è lontana e basta guardare fuori dalla finestra per accorgersene.

Nella serata di martedì 20 marzo la neve è arrivata fino alla città di Bergamo, mentre nelle valli bergamasche è bufera con strade imbiancate e qualche problema al traffico. Le basse temperature hanno portato fiocchi di neve anche in città. In Valle Seriana e in Valle Brembana invece si può parlare di vera bufera: come già successo nelle ultime settimane, la neve ha iniziato a scendere copiosa e coprire le strade. Attenzione all’asfalto scivoloso: si raccomanda prudenza alla guida.

