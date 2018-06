Primo esodo, l’estate porta traffico

Più controlli della Polstrada in A4 Con la prima ondata di vacanzieri diretti nelle località di vacanza si intensificano i controlli della Polizia stradale sull’autostrada. La A4 è una delle tratte più trafficate.

Primo esodo estivo e la Polizia stradale non si fa trovare impreparata. Con l’arrivo della stagione delle vacanze aumentano gli automobilisti che transitano sull’autostrada A4 diretti al mare oppure in montagna. Si intensificano anche i controlli per verificare il rispetto dei limiti di velocità, i sorpassi e le manovre azzardate. E non solo, come spiega la comandante Mirella Pontiggia, gli agenti operano anche nelle stazioni di servizio, spesso in borghese, per individuare malviventi che forzano le portiere per rubare all’interno delle auto in sosta.

