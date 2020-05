Controlli della polizia in via Camozzi

Primo Maggio in casa, giro di vite in strada

Giovedì identificati in 3.257: 68 le sanzioni Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in occasione del Primo Maggio e per le giornate di sabato 2 e domenica 3, per contrastare la circolazione di chi viola le disposizioni per il contenimento dell’epidemia da coronavirus. I dati della Prefettura di giovedì 30 aprile

Il Primo Maggio e il suo ponte – sabato 2 domenica 3 – devono essere trascorso in casa quest’anno: lo prevedono le disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sulle strade per questi tre giorni: fino a lunedì 4 non sarà infatti ancora possibile andare a far visita ai parenti. I motivi per uscire di casa devono riguardare le salute, il lavoro e la necessità-urgenza (spesa).

La Prefettura ha intanto reso noto i dati dei controlli di giovedì 30 aprile: 3.257 persone identificate, di cui 68 sanzionate e 5 denunciate a piede libero. Controllate anche 1.001 attività commerciali: una è stata sanzionata.

