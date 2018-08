Primo volo? A 89 anni alle nozze del figlio La storia di nonna Rosa fa il giro del web

Ottantanove anni e neppure un’ora di volo. Su un aereo, la signora Rosa – nonostante la sua ormai veneranda età – non aveva mai messo piede. A spingerla a compiere il grande passo (e chissà, forse a vincere la paura di volare), sono state le nozze del figlio Claudio che, sposo a Colonia dove vive con la fidanzata, ha convinto l’anziana madre a prendere un volo Ryanair per la Germania. «Con piacere abbiamo dato il benvenuto a bordo alla signora Rosa, 89 anni, in occasione del suo primo volo, da Orio al Serio a Colonia»: questo il messaggio che la compagnia irlandese ha postato sabato sera sul suo account Twitter, immediatamente visto e condiviso da decine di internauti.



We were delighted to welcome 89-year-old Rosa on her first ever flight this week



She joined us on our Milan-Cologne route so she could attend her son's wedding this weekend



Thanks to her son Claudio for sharing! Here's to many more pic.twitter.com/ZX4pxbHdMC