Problemi alla caldaia e al camino

Intossicata coppia 60enne a Bergamo Intossicazione da monossido di carbonio per un 66enne e una 63enne, in via Maironi da Ponte, a Bergamo. La causa il malfunzionamento della caldaia del camino, in casa.

È stato il cattivo funzionamento del camino e della caldaia in sala da pranzo e in cucina la causa di un’intossicazione di monossido di carbonio che ha causato il trasferimento d’urgenza in ospedale, a Seriate di due persone: un uomo di 66 anni e una donna di 63 anni. L’intervento in via Maironi da Ponte, a Bergamo, all’alba di lunedì 11 gennaio. La coppia è stata trasferita nella camera iperbarica di Habilita, all’Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia dove è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza poco dopo le 5 del mattino. Alle 7 i due pazienti sono stati riportati in ambulanza in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA