Procura, i colleghi ricordano Mapelli

«I suoi insegnamenti vivi in tutti noi» Il video ricordo realizzato dai Ragazzi on the road del procuratore di Bergamo scomparso un anno fa.

I colleghi della Procura di Bergamo ricordano Walter Mapelli, procuratore di Bergamo, scomparso l’8 aprile 2019 dopo aver lottato per due anni contro un terribile male. «Il suo insegnamento riecheggia e si fa impegno per ognuno di noi, per vivere e costruire un mondo sempre più giusto, leale e autentico» ricorda il procuratore facente funzione Maria Cristina Rota.

«Un ringraziamento particolare ai Ragazzi on the Road e a Officina della Comunicazione che insieme a noi hanno così voluto commemorare l’indimenticabile Walter in un video» scrive Rota. Ecco il video postato su Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA