Progetto per sostenere la «Carrara»

Imprenditori in campo per l’arte «Quota 15.000» è il nome del progetto di Fondazione Accademia Carrara in collaborazione con Confindustria Bergamo che mira a sensibilizzare il mondo delle aziende verso la tutela del patrimonio storico-artistico e per la divulgazione della bellezza. Partecipare alla vita culturale del proprio museo e della città significa essere parte attiva nella conservazione e nella promozione della straordinaria collezione della Carrara. Ecco come.

«Quota 15.000» è un progetto ambizioso che si pone diversi obiettivi: sostenere il museo, divulgare la bellezza e garantire il futuro e si sviluppa grazie all’acquisto, da parte delle aziende associate a Confindustria, di biglietti di ingresso al museo attraverso tre diverse offerte. Il progetto si prefigge, grazie alla collaborazione con Confindustria Bergamo, di arrivare alle 1.200 realtà associate per raggiungere e superare:

15.000 biglietti d’ingresso al museo

15.000 persone invitate a conoscere e sostenere un patrimonio comune

15.000 persone che con il loro ingresso in museo daranno la possibilità alla Fondazione di destinare il ricavato alla conservazione della collezione e allo sviluppo di nuovi progetti.

»QUOTA 15.000 è un’idea ambiziosa. Una nuova forma di “mecenatismo diffuso”. Fondazione Accademia Carrara e Confindustria Bergamo insieme per coinvolgere gli imprenditori associati, nel sostegno attivo al museo bergamasco e ai suoi progetti. Ma è anche un nuovo modo di fare welfare aziendale. Ogni imprenditore è promotore di bellezza nei confronti di collaboratori e clienti invitandoli a prendersi il tempo per una visita in Carrara da lui offerta» ha affermato Gianpietro Bonaldi COO-responsabile operativo Fondazione Accademia Carrara.

«Confindustria Bergamo e i suoi imprenditori sono componente attiva del territorio nella convinzione che crescita economica, sociale e culturale vadano di pari passo e contribuiscano l’uno allo sviluppo dell’altra. Con questo progetto si apre un’opportunità importante di sponsorship per le imprese che vogliono essere vicine a una delle istituzioni culturali più rappresentative e intendono sfruttare un meccanismo semplice e facilmente adattabile alle varie realtà», ha invece ribadito Stefano Scaglia presidente di Confindustria Bergamo .

Tre diverse proposte prevedono pacchetti di biglietti da:

150 biglietti / 1.500 euro

200 biglietti / 2.000 euro

500 biglietti / 5.000 euro

L’adesione è triennale e impegna l’impresa per gli anni ’18-’19-’20 e comprende, ulteriori, offerte dedicate:

. a ogni pacchetto acquistato corrisponde una visita guidata gratuita per 15 pax

. le imprese che aderiscono all’iniziativa riceveranno la Carrara Card annuale per i membri del CDA aziendale e la possibilità di utilizzo del marchio Accademia Carrara nelle comunicazioni del proprio brand in qualità di aderente al progetto QUOTA 15.000

. verrà inoltre realizzata una landing page online del progetto, dedicata agli aderenti e costantemente aggiornata

. sarà consegnata a ciascun aderente una targa che testimoni la partecipazione al progetto

. verrà realizzata una campagna di comunicazione anche attraverso i social network di Accademia Carrara con hashtag dedicati: #quota15000 e #15000Carrara e link alle aziende coinvolte.

QUOTA 15.000 fino al 31 marzo 2018 prevede che il 10% dei biglietti acquistati possa essere dedicata alla mostra Raffaello e l’eco del mito (aperta fino al 6 maggio), salvo disponibilità. (Es. Pacchetto Bellini, 150 biglietti di cui 15 validi per Raffaello e l’eco del mito).

