Abbonamento digitale a L’Eco di Bergamo

La promozione: buono spesa in regalo È la nuova campagna abbonamenti de «L’Eco di Bergamo» in versione digitale: per chi si abbonerà all’edizione digitale de «L’Eco di Bergamo» venerdì 11 dicembre, ci sarà in regalo un buono spesa o shopping del valore di 50 euro.

L’informazione quotidiana grazie all’edizione digitale de «L’Eco di Bergamo» e un buono spesa molto utile sotto le festività natalizie. È la nuova campagna abbonamenti de «L’Eco di Bergamo» in versione digitale: per chi si abbonerà all’edizione digitale de «L’Eco di Bergamo» venerdì 11 dicembre, ci sarà in regalo un buono spesa o shopping del valore di 50 euro.

L’iniziativa all’insegna del risparmio sarà attiva solo da venerdì 11 dicembre alle ore 7 a sabato 12 dicembre alle ore 12. L’offerta è costituita da un abbonamento a L’Eco digitale, con un buono iniziale di 50 euro in regalo per la spesa o lo shopping.

In un momento di difficoltà diffusa, «L’Eco di Bergamo» sceglie di portare avanti una nuova iniziativa vantaggiosa per i propri lettori dando la possibilità a tutti di accedere a un’informazione quotidiana di qualità, pratica e conveniente, una voce dal territorio necessaria mai come in questo momento di incertezza per il futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA