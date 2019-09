Pugni a una passante 30enne di Bergamo

Torino, 34enne bloccato con il taser L’uomo, un marocchino irregolare, è stato arrestato.

Sono stati costretti ad utilizzare il taser i carabinieri intervenuti a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, per bloccare un marocchino di 34 anni, irregolare in Italia, che senza alcun motivo aveva colpito con un pugno al volto una passante. Lo straniero è stato arrestato per violenze e resistenza a pubblica ufficiale e lesioni gravi.

Il 34enne è stato fermato in via Cecchi dai militari del Nucleo Radiomobile, chiamati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Dagli accertamenti è emerso che poco prima aveva spintonato e ingiuriato anche una coppia di coniugi.

All’uomo, trasportato all’ospedale per accertamenti, è stata diagnosticata un’agitazione psicomotoria e abuso di cannabinoidi. In ospedale per accertamenti è finita anche la donna presa a pugni, Gloria Cuminetti, attrice bergamasca di 30 anni. La donna, ferita da un pugno al volto, ha trascorso la notte in ospedale, dove è stata trattenuta per gli accertamenti del caso.

Protagonista di numerosi spettacoli a teatro, Gloria Cuminetti ha lavorato anche per il cinema e per la pubblicità.

