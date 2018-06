Puledrino «inciampa» in Città Alta

Soccorso dai passanti e dalla polizia Piccola disavventura per un puledrino in via Torni in Città Alta: a terra è stato soccorso dai passanti e dalla polizia locale.

Piccola disavventura in Città Alta per un puledro: il cavallino - fuggito con ogni probabilità da una proprietà dei Colli - si aggirava nelle prime ore del pomeriggio di venerdì 8 giugno in via Torni. Inciampando è caduto a terra ed è stato soccorso da alcuni passanti che hanno anche allertato la Polizia locale. Tanta apprensione fino a quando non è giunto di lì a poco il proprietario: il puledrino si è rialzato ed è così tornato a casa.

