Pupazzi di neve, gioia pura per i bimbi

Libertà ritrovata nei grandi - Le foto Ecco una carrellata di scatti che ci avete inviato in redazione e a «Colazione con Radio Alta» di Teo Mangione con dei bellissimi pupazzi di neve,

Una bella nevicata come quella di lunedì 28 dicembre non si vedeva da un po’ in Bergamasca e per chi non ha dovuto mettersi in moto per andare al lavoro o per altre incombenze è stata l’occasione per godersi una passeggiata tra paesaggi immacolati. In Città Alta, sui Colli, sulla Maresana e per chi può, restrizioni Covid permettendo, anche sulle nostre montagne, è stata l’occasione giusta per far saltare gli amici a quattro zampe nella neve fresca, per sentire il suo calpestio sotto gli stivali, per fermarsi e immortalare in uno scatto da condividere la bellezza che la natura ci regala. Naturalmente i più felici sono stati i più piccoli: complice il periodo di vacanze natalizie in molti non hanno resistito a dedicarsi alla costruzione di un bel pupazzo di neve e ci hanno mandato qualche scatto anche in redazione. Forse quest’anno, costretti dalla pandemia e da tante sofferenze, ne abbiamo gustato anche noi adulti ancora di più la gioia pura, alla portata di tutti, che regala cimentarsi nella costruzione di un pupazzo con tanto di sciarpa, naso di carota e cappello. La neve ci ha donato in questo 2020 che se ne va tra tanti dolori un sapore di autentica allegria e libertà. Ed ecco qualcuno degli scatti arrivati in redazione e a «Colazione con Radio Alta» di Teo Mangione.

Il pupazzo di neve a forma di pinguino di Laura e Giulia

«Olaf mola mia»

Enzo e Lucia da Ranica

