Quando finirà il gran caldo?

Non prima di 6-8 giorni «Non sono previste incursioni di aria fresca almeno fino al 5-6 luglio» spiegano gli esperti di 3B Meteo.

La domanda che rimbalza nel gran caldo di questi giorni è già: quando finirà? Provano a rispondere gli esperti di 3BMeteo. «Premettiamo subito che non sono previste almeno fino al 5-6 luglio incursioni di aria particolarmente fresca che possano dare una netta ridimensionata al caldo in certi casi afoso e opprimente di questi giorni» spiegano i metereologi.

«Tuttavia la prossima settimana il caldo potrebbe venire quantomeno contenuto al Nord – proseguono –, per l’arrivo di qualche temporale innescato da correnti lievemente più fresche atlantiche. In primis Alpi e Prealpi potrebbero beneficiare del calo termico da lunedì 1 luglio, entro metà settimana anche la Pianura padana. Il prezzo da pagare potrebbe essere qualche temporale anche forte e in ogni caso il clima si manterrà comunque caldo e pienamente estivo, pur senza gli eccessi di questi giorni (fresco più apprezzabile sulle Alpi)».

La prossima settimana l’asse dell’anticiclone africano, ora disteso tra Francia e Nordovest, dovrebbe piegare verso Centrosud e Balcani. Dunque è lecito attendersi una intensificazione del caldo laddove finora si era dimostrato più contenuto, ovvero adriatiche e Sud (pur senza picchi eccezionali ). In generale il clima risulterà anche afoso, specie nelle grandi città e lungo le coste. Dal 6-7 luglio in avanti aria più fresca dai quadranti settentrionali potrebbe giungere anche sull’Italia, favorendo una generale attenuazione della canicola specie sulle adriatiche. Tuttavia questa resta una linea di tendenza che necessiterà di ulteriori conferme data la distanza temporale. In definitiva il caldo, pur modulato, dovrebbe interessarci per almeno altri 6-8 giorni.

