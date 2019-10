Quando la giustizia arriva troppo tardi

Bergamo, prescritto 1 procedimento su 13 I dati: 913 prescrizioni su 12.378 fascicoli definiti (il 7,4%). Molto più elevata la percentuale del Distretto, che comprende anche i Tribunali di Brescia, mantova e Cremona: 17,59%.

Quattro anni in media per chiudere un processo, con una percentuale di prescrizione dei reati – in sede di Distretto bresciano, comprendente anche Bergamo, Mantova e Cremona – che secondo i dati di bilancio dell’inaugurazione dell’ultimo anno giudiziario si attesta al 17,59% in fase di indagini: vale a dire che circa un processo su sei non arriva nemmeno a iniziare, muore prima. Ma a Bergamo, sotto organico sia dal punto di vista dei magistrati che da quello del personale amministrativo, il trend è di segno nettamente opposto e i dati parlano chiaro: che un reato si prescriva nella fase preliminare accade infatti in una percentuale molto bassa di casi. Si parla in concreto di 901 archiviazioni per prescrizione nello scorso anno giudiziario (dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018), cui si aggiungono 12 sentenze di non doversi procedere in udienza preliminare per intercorsa prescrizione, su un totale però di 12.378 procedimenti definiti: la percentuale è quindi del 7,4%, un processo ogni 13. «Siamo un ufficio con poche risorse – aveva dichiarato il presidente del Tribunale di Bergamo Cesare de Sapia in una precedente occasione – ma lavoriamo al massimo delle nostre possibilità, come magistrati e come personale, cercando di supplire a ogni carenza: e i risultati si vedono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA