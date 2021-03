Quarantene ancora in aumento

Sono 5.500 i bergamaschi isolati Continuano a crescere le persone positive al virus. Secondo i dati di Ats Bergamo aggiornati alle 16 del 17 marzo i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) sono 5.500 mentre i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti) sono 4.990.

Numeri sempre in rialzo: secondo i dati diffusi dall’Ats di Bergamo e aggiornati al 3 marzo, in tutta la provincia erano salite a 3.818 le persone positive al virus, cioè con l’infezione in corso e dunque in isolamento obbligato. Già così si era superato l’apice di novembre, e la corsa sta continuando ancora.

Si è moltiplicata velocemente la catena del contagio: le persone infette sono cresciute il 3 marzo di 1.037 unità rispetto alle 2.781 del 24 febbraio, trend che si traduce in un +37,3% in sette giorni. Una settimana ancora prima, cioè secondo la fotografia al 17 febbraio, i bergamaschi alle prese con l’infezione erano 2.156, il 10 febbraio erano invece 1.471.

© RIPRODUZIONE RISERVATA