Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati:

in isolamento obbligatorio 1.076 persone Coronavirus nella Bergamasca, il dato aggiornato alle 15,30 del 2 giugno. In isolamento fiduciario (contatti di persone positive) 905 cittadini.

Sono 1.076 le persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio perché positive al Covid. Lo comunica l’Ats di Bergamo nel consueto report sulle quarantene, aggiornato alle 15,30 di mercoledì 2 giugno e diffuso giovedì 3. Le persone in isolamento fiduciario perché contatti di persone positive sono invece 905. Complessivamente le persone in isolamento sono 1.981.

Continua dunque il calo registrato nelle scorse settimane. Nel report del 26 maggio risultavano 1.401 persone in isolamento obbligatorio perché positive, rispetto alle 1.901 certificate il 19 maggio; e i soggetti in isolamento fiduciario erano 2.135 contro i 2.669 della settimana precedente.

