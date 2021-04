Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati: in isolamento obbligatorio 3.630 persone I dati aggiornati al 14 aprile alle ore 17.30. Le persone in isolamento fiduciario (contatti di persone positive) sono invece 2.219.

Sono 3.630 in provincia di Bergamo i cittadini in isolamento obbligatorio perché risultati positivi al Covid. Sono invece 2.219 le persone in isolamento fiduciario perché contatti di persone positive. È quanto si legge nel report dell’Ats di Bergamo, aggiornato alle ore 17.30 del 14 aprile e diffuso giovedì 15 aprile. In totale, le persone isolate nella Bergamasca sono 5.849.

Nella terza ondata Covid in provincia di Bergamo le quarantene sono raddoppiate toccando anche quota 7.500 persone isolate. Il dato dell’ultima settimana indica comunque una contrazione del numero di persone in isolamento fiduciario o obbligatorio rispetto alle settimane precedenti.

