Quarantene, i dati dell’Ats aggiornati: quasi 20 mila bergamaschi in isolamento Covid, l’aggiornamento sulle quarantene nella Bergamasca. Oltre 13 mila le persone in isolamento obbligatorio (positivi), poco più di 6 mila quelle in isolamento fiduciario (contatti).

Sono 13.358 nella nostra provincia le persone in isolamento obbligatorio perché positive al coronavirus. Sono invece 6.318 le persone in isolamento fiduciario perché contatti. È quanto si legge nel report dell’Ats di Bergamo, con i dati aggiornati alle 16 del 9 febbraio: complessivamente le persone in isolamento sono 19.676. L’Agenzia di tutela della salute precisa che con la nuova normativa inerente le scuole, tutte le quarantene iniziate prima del 6 febbraio non sono state conteggiate (che corrispondono a 15.512 soggetti in età scolare).

Nel report precedente, aggiornato al 2 febbraio, quindi prima che entrassero in vigore delle nuove regole sulle quarantene nelle scuole, risultavano in isolamento complessivamente 47.844 persone: 25.152 in isolamento obbligatorio perché positive, 22.692 in isolamento fiduciario perché contatti. A fine gennaio, invece, erano oltre 60 mila i bergamaschi in isolamento obbligatorio o fiduciario in tutta la provincia: nel report del 26 gennaio infatti i soggetti in isolamento obbligatorio (positivi) erano 28.449, mentre quelli in isolamento fiduciario (contatti) 32.358.

