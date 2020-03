(Foto by Yuri Colleoni)

Il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi (Foto by Yuri Colleoni)

Quarta domenica di Quaresima

Segui qui la Messa del vescovo Beschi Bergamo Tv e il nostro sito internet vi danno ancora la possibilità di seguire da casa la Santa Messa celebrata a porte chiuse nella cattedrale di Bergamo. Appuntamento alle 10,30.

Si tratta della quarta domenica del cammino di Quaresima. A celebrare la Messa il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Ricordiamo che tra le proposte per vivere la fede in questo momento difficile c’è anche l’appuntamento di ogni sabato sera alle 20 su Bergamo dopo il Tg, e l’intervento è poi disponibile sul sito dell’emittente e su quello della diocesi, in cui il vescovo di Bergamo continua il percorso della catechesi.

Il Vangelo di questa domenica ci viene incontro e ci mette di fronte a un bisogno del cuore così profondo che, forse oggi più che in altri momenti, si fa sentire in maniera quasi tangibile: il bisogno di avere una luce nella vita; una luce che rischiari il presente e che accenda una speranza per il futuro, una luce nella quale possiamo riconoscerci, muoverci ed esistere.

