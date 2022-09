Quarte dose anti-Covid, ora le somministrazioni anche agli over 12

Le prenotazioni saranno prese da venerdì 30 settembre, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute. La quarta dose è raccomandata in via prioritaria alle seguenti categorie: i cittadini over 60, persone con elevata fragilità di età pari o superiore ai 12 anni, operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza.