Quarte dosi, è boom di autopresentati. E c’è chi non riesce a prenotarsi

Il dilagare dei contagi e il conseguente l’allargamento anche agli over 60 e a tutti i cittadini dai 12 anni in su con fragilità hanno determinato un vistoso rialzo delle prenotazioni delle quarte dosi: non solo, aumentano anche le persone che si autopresentano nei vari centri vaccinali senza prenotazione, o perché non vogliono aspettare o perché hanno avuto difficoltà ad accedere ai canali tradizionali per fissarsi un appuntamento

Nella giornata di lunedì 18 luglio, per esempio, al Centro vaccinale dell’Asst Papa Giovanni di Bergamo, sono state somministrate le quarte dosi a 308 utenti prenotati e ben 147 non prenotati (di cui 10 per la terza dose) e negli scorsi giorni sono stati significativi anche i numeri delle persone che si sono presentate senza prenotazione agli hub gestiti da Iml, la cooperativa dei medici di base: facendo riferimento alla scorsa settimana, ad Albino per ogni giorno d’apertura c’erano circa 300 prenotati ai quali si sono aggiunti circa 50 utenti in più senza prenotazione, mentre a Treviglio su una media di 250 prenotati per ogni singolo turno gli operatori hanno dovuto inoculare 100-110 quarte dosi in più, sempre a persone che si sono presentate spontaneamente.