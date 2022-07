Quarto giorno di viaggio per i pellegrini bergamaschi: il sentiero dei pastorelli di Fatima e la visita a Tomar - Video

Al termine della visita al convento dei templari, i pellegrini si sono spostati in città nella chiesa di San Francesco dove il vescovo Beschi ha tenuto una riflessione sulla preghiera per la pace: «Non vergogniamoci di pregare. E non preoccupiamoci se sembra che nessuno risponda alle nostre preghiere. Dobbiamo accostarci alla preghiera vivendo di più il Vangelo, altrimenti la nostra vita resta impermeabile. E cerchiamo l’intercessione, come Gesù che ha posto una mano sulla spalla di Dio e una sulla spalla dell’uomo. Perché l’intercessione è il mettersi in mezzo alle tensioni. Preghiamo dunque per la pace rischiando la posizione in mezzo tra aggressore e aggredito. Non siamo negoziatori, ci poniamo in mezzo come ha fatto Gesù. Noi lo facciamo pregando. Poi nasceranno le vie del dialogo, della riconciliazione e della pace».