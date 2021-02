Quattro escursionisti dispersi a Fermo

Vigili del fuoco di Bergamo in campo Il Nucleo speciale dei Vigili del fuoco di Bergamo, Varese, Sondrio e Lecco è impegnato da cinque giorni nella ricerca di quattro dispersi sulla neve nelle Marche.

I quattro escursionisti dispersi – tre giovani di 25 anni e un sessantenne, tutti di Avezzano e tutti escursionisti esperti – avevano lasciato le auto non lontano da Forme di Massa d’Albe, in località Casale da Monte, per imboccare uno dei sentieri che dà lì salgono in quota. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i quattro avevano intenzione di raggiungere prima Punta Trento e poi Punta Trieste; avrebbero quindi imboccato il sentiero che attraverso un bosco conduce verso il Colle del Bicchero. In questo momento le ricerche sono sospese per cause climatiche avverse ma riprenderanno appena sarà possibile ritornare in quota.

