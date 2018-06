Quattro ore al Cup per una Tac

«Usate il call center e le email» Un lettore segnala: lunghe attese al Papa Giovanni, pochi gli sportelli aperti. L’ospedale: ci scusiamo, eviteremo il ripetersi di questi disagi.

«D’accordo che sono un pensionato e il tempo non mi manca, ma quattro ore di attesa in ospedale per prenotare una Tac mi sembrano veramente troppe», sbotta l’ottantaduenne Leonardo Pasolini, che reduce dalla disavventura al Papa Giovanni ha preso il telefono e ha chiamato la redazione del giornale. Doveva prenotare una Tac per la moglie che era caduta e al Pronto Soccorso non l’avevano effettuata, dandogli invece l’impegantiva per prenotarla.

Il 13 giugno è stata una giornata particolarmente critica rispondono dall’ospedale 128 utenti in attesa e personale ridotto all’osso per ferie e malattie. Oltre alle sentite scuse, dalla direzione del Papa Giovanni ricordano che la prenotazione può essere effettuata anche da un call center regionale, online dal portale di Regione Lombardia, le farmacie aderenti». La telefonata al call center (800.638.638) è gratuita da rete fissa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA