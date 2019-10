Quattro vetture per centinaia di pendolari

La lettera: situazione inaccettabile La lettera all’assessore regionale Claudia Maria Terzi. Quattro vetture doppio piano per centinaia di passeggeri in partenza stamattina da Bergamo sul 7.16 diretto a Milano.

Il treno delle 7.16 da Bergamo a Milano centrale è uno dei più affollati: carico di pendolari diretti al lavoro e nei luoghi di studio. Stamattina (mercoledì 23 ottobre) l’amara sorpresa: ad attendere le centinaia di passeggeri diretti verso il capoluogo milanese solo quattro vetture doppio piano. Il risultato inevitabile è stato un viaggio su carrozze strapiene già alla stazione di partenza con i passeggeri in piedi stipati in ogni angolo del treno. I pendolari, attraverso la pagina social «Quellideltreno-Comitato pendolari bergamaschi», hanno scritto all’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, per denunciare una situazione insostenibile.

«Claudia Maria Terzi assessore riesce a dare un’occhiata a queste foto perché vorremmo che lei si ricordasse del rispetto che dovrebbe ai cittadini lombardi – scrivono i pendolari –. Le composizioni dei treni della nostra direttrice dovrebbero essere da 6 vetture doppio piano almeno, se non lo sa glielo diciamo noi. Pensi, quando eravamo meno persone erano persino da 7 o da 8. Ma all’aumento della domanda, i suoi amici di Trenord anziché allungarli i treni li riducono. Considerata la chiusura della via Carnate, la situazione è inaccettabile. Ci aspettiamo da Regione Lombardia meno chiacchiere e più lavoro. Anche se non si è in campagna elettorale»,

