Questura, primo vicario donna

«Sono lusingata, città incantevole» Delia Bucarelli sostituisce Edgardo Giobbi, promosso questore. Napoletana, in Liguria è capo di gabinetto.

Si è insediata lunedì 8 giugno nella struttura di via Noli, in città, la dottoressa Delia Bucarelli, nelle funzioni di vice questore vicario. Cinquantaduenne, napoletana, due figli universitari, arriva da Genova con alle spalle il ruolo di capo di Gabinetto del questore di Genova. Era uscita a pieni voti nel 1990 dall’Istituto superiore di Polizia, di Roma. Dopodiché è stato un susseguirsi di incarichi sempre più delicati svolti con certificabile competenza. Per la questura di Bergamo si tratta del primo vicario-donna in assoluto nel corso della sua lunga storia.

«Eccoci qua - ha detto - pronta a svolgere il nuovo compito. Lo affronto con il necessario entusiasmo sperando di assolverlo nel modo migliore possibile. Metterò a frutto il bagaglio professionale sin qui acquisito. Ho appreso la notizia della nomina con gioia anche perchè so di venire in una città incantevole sotto diversi punti di vista: del resto, durante le precedenti visite da turista avevo già toccato con mano i suoi gioielli monumentali e la fantasmagorica Città Alta».

Vale la pena sottolineare che Bucarelli ha avuto il suo daffare in occasione del ponte crollato a Genova. Alla dottoressa Bucarelli ha inviato un affettuoso «in bocca al lupo» la questora di Asti, Alessandra Faranda Cordella, a Bergamo un paio di lustri or sono come valida capo di Gabinetto dell’allora questore Salvatore Longo. Delia Bucarelli sostituisce Edgardo Giobbi, assegnato per il momento all’Ufficio centrale ispettivo della capitale, in attesa della nomina alla guida di una questura.

