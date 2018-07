Vedeseta in Val Taleggio

«Qui si vive meglio che in città»

La carica dei piccoli Comuni bergamaschi Piccoli Comuni, modello di benessere: in Bergamasca sono 168. Si vive meglio, ma restano molti nodi. Scopri tutti i dati su L’Eco.

Piccoli Comuni modello di benessere. In poche parole, si vive meglio che in città. A dirlo una ricerca dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) che ha fotografato la realtà lungo lo Stivale di 5.544 borghi sotto i 5.000 residenti. A Bergamo i piccoli Comuni sono 168, con 340 mila abitanti, circa il 30% di tutta la popolazione. Qui si vive meglio, secondo quanto dicono gli stessi residenti: dall’aria più pulita ai migliori rapporti sociali. Ma, almeno per Bergamo, resta il problema dello spopolamento, soprattutto montano: lo scorso anno i nostri borghi hanno perso complessivamente 6.500 abitanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA