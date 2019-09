Quota 100, a Bergamo mezzo flop

Le domane sono sotto le attese L’uscita anticipata dal lavoro è stata richiesta da 2.619 persone anziché dalle 9.000 previste.

Sono 2.619 le richieste presentate dai cittadini bergamaschi per aderire a «Quota 100», l’uscita anticipata dal mondo del lavoro: tre mesi prima erano 2.124, quindi con una differenza di sole 495 richieste, 165 di media al mese. Nella classifica degli aspiranti nuovi pensionati Bergamo rimane comunque la seconda provincia in Lombardia dopo Milano, prima in graduatoria con 8.199 domande.

I numeri di Bergamo sono al di sotto delle previsioni iniziali. Secondo le stime calcolate da Inps lo scorso anno avrebbero dovuto essere circa novemila i possibili candidati. In realtà sono meno di un terzo. E lo stesso vale anche nel resto d’Italia. Il neo ministro Roberto Gualtieri ha annunciato che la misura sarà finanziata solo fino ad esaurimento, nel 2021.

