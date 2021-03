Raccolta fondi per l’ambulanza Cri

Ecco il video con i Facchinetti e il Vava La Croce Rossa Italiana - Comitato Bergamo Hinterland, Roby Facchinetti, Francesco Facchinetti e Daniele Vavassori (Ol Vava) insieme per la raccolta fondi che servirà all’acquisto di un nuovo mezzo adibito a centro mobile di rianimazione. Ecco i dettagli dell’iniziativa e il filmato di lancio.

Roby Facchinetti, Francesco Facchinetti e Daniele Vavassori (Ol Vava) sono protagonisti di un simpatico cortometraggio che apre la raccolta fondi per finanziare l’acquisto di un nuovo mezzo adibito a centro mobile di rianimazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland. Il video s’intitola «Rottambulanza» e racconta la disavventura di due volontari (Roby e Vava) che restano in panne con l’ambulanza: «È la terza volta», dicono sconsolati i due mentre tentano di far ripartire il mezzo. Poco dopo, per fortuna, in loro soccorso arriva Francesco... e con lui potranno «soccorrere» la Croce Rossa anche tutti coloro che parteciperanno alla raccolta fondi. Il denaro raccolto sarà destinato alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo Hinterland e interamente utilizzato allo scopo.

Ecco il link per contribuire alla raccolta fondi

https://www.gofundme.com/f/nuova-ambulanza-per-la-cri-bergamo-hinterland

E qui i contatti della Croce Rossa Bergamo Hinterland

www.cribergamohinterland.it

https://www.facebook.com/cri.bergamohinterland

