Raffiche di vento caldo in provincia

«Attesi temporali anche forti in serata» L’allerta degli esperti meteo: «Nelle prossime ore temporali con grandine sulle Orobie». Piogge forti, vento e grandine nella Bassa.

Raffiche di vento forte nel pomeriggio di lunedì 1 luglio in città e nelle valli: come anticipato la scorsa settimana, a partire dal pomeriggio-sera di oggi, sono attesi anche temporali intensi a ridosso delle nostre Alpi e Prealpi. Celle sparse sono già attive in questo momento sui crinali di confine con la Svizzera, in parziale estensione alle province limitrofe (Varesotto, Lario, Valchiavenna, Valtellina). Raffiche di vento e temporali stanno colpendo in queste ore del pomeriggio la zona di Monza e Brianza ma anche la Bassa pianura bergamasca.

«La situazione generale – aggiorna il Centro meteorologico lombardo – vede una vasta discontinuità frontale, adagiata lungo i paralleli, a tagliare a metà l’Europa Centrale dal nord della Francia fino ai Paesi baltici. A settentrione di questa linea immaginaria preme il flusso zonale nord-atlantico, che trasporta aria più fresca e umida. L’attuale geometria dell’Anticiclone delle Azzorre, con la sua porzione più solida dislocata al largo dell’oceano e una propaggine più debole allungata verso il Isole Britanniche, non consente a queste masse d’aria nord-atlantiche di guadagnare facilmente terreno a latitudini sud-europee; le costringe piuttosto a una lenta ma progressiva frizione lungo il residuo promontorio nord-africano, viepiù respinto a sud-est».

«Il risultato di questa particolare dinamica è un’iniziale resistenza nella sostituzione della massa d’aria padana custodita dalla cintura delle Alpi, a sud delle quali persistono condizioni di relativa stabilità atmosferica, scarsamente intaccabili da correnti troppo poco cicloniche e troppo poco ingerenti alle latitudini lombarde – continuano gli esperti del Centro meteorologico lombardo –. Ciononostante, specie in prossimità delle vette più alte (dunque sfruttando il vantaggio orografico nelle ore diurne), possono crearsi localmente le condizioni per lo sviluppo di celle temporalesche sparse, che faticano tuttavia a impegnare i territori limitrofi (ossia: si propagano in prevalenza lungo il profilo dei crinali, «saltando» letteralmente di vetta in vetta)».

In questo scenario ogni tentativo di circoscrivere le zone alpine e prealpine deputate ad ospitare attività temporalesca ha scarsa attendibilità. La probabilità di fenomeni decresce in maniera significativa allontanandosi dalla fascia prealpina e pedemontana, per diventare molto bassa (o quasi nulla) nei settori padani.

Nelle prossime ore è possibile un coinvolgimento anche dei nostri rilievi centro-orientali, in particolare le Retiche, le Orobie e le valli bresciane, dove sono possibili temporali localmente intensi con associata grandine.

Non è escluso il parziale coinvolgimento di parte delle pianure, specie a ridosso della fascia pedemontana e forse in serata al confine con il Piemonte. È tuttavia impossibile esprimersi con affidabilità a riguardo.

In questi casi è utile monitorare passo passo l’evoluzione locale delle celle alpine tramite il radar meteorologico (http://cml.to/radar).

