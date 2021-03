Raffiche di vento nelle valli e in pianura

È il Favonio, tipico di questa stagione - Video Nella giornata di domenica 14 marzo forti raffiche di vento sulla Bergamasca. Stiamo assistendo al noto fenomeno del Favonio, tipico di questa stagione.

Forti raffiche di vento stanno interessando la nostra provincia e in particolare le Alpi e Prealpi Orobie. Nella notte scorsa, infatti, è transitato un veloce fronte freddo proveniente da Nord, seguito da aria polare. Gli effetti sono stati rilevanti soprattutto in quota, dove a duemila metri circa la temperatura registrata è scesa a oltre meno sei gradi, con raffiche di vento che hanno localmente superato i 90 km/h. Anche in pianura il vento ha superato in alcuni casi i 40 km/h; la temperatura, in questo caso, è salita a 15 gradi centigradi per effetto della compressione dell’aria ad opera del vento di caduta dalle Alpi. Stiamo assistendo, in sostanza, al noto fenomeno del Favonio, tipico di questa stagione.

Ecco un filmato registrato sopra l’Altopiano di Selvino.

