Ragazza scippata in via Bonomelli

È ancora allarme sicurezza in stazione Scippo di una borsetta stamattina in via Bonomelli: sul posto i carabinieri. La polemica sulla sicurezza sui social.

Scippo nei pressi della stazione autolinee stamattina, domenica 19 agosto, ai danni di una ragazza che camminava in via Bonomelli. Il malvivente le ha portata via la borsetta ed è scappato. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri di Bergamo che stanno cercando di rintracciare il malvivente. Per la ragazza solo un grosso spavento, per fortuna nessuna ferita.

Sul caso è intervenuto il deputato leghista Alberto Ribolla che ha attaccato l’amministrazione Gori sul tema sicurezza: «Tutta la mia solidarietà alla ragazza – ha scritto -. Ma per Gori e Gandi non c’è un allarme sicurezza a Bergamo. L’appello per un potenziamento della vigilanza notturna e del sistema di telecamere è caduto ancora una volta nel vuoto».

