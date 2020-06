Ragazzina di 12 anni cade

dagli scogli, ferita in Sardegna Una ragazzina di Bergamo di 12 anni, in vacanza in Sardegna con la mamma e un fratello, è caduta dagli scogli nella spiaggia di Cea a Tortolì (Ogliastra) domenica pomeriggio, precipitando nel vuoto per circa sette metri

Soccorsa dai medici del 118, la bimba è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale L’ di Cagliari. Il bollettino medico parla di diverse fratture riportate nell’incidente. Le condizioni della piccola sarebbero gravi ma non corre pericolo di vita: è sempre rimasta cosciente ma lamentava forti dolori alle braccia e al bacino.

