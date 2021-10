Il luogo dell’incidente in via Nazionale a Ranzanico

Ranzanico, investita in via Nazionale: grave una donna di 64 anni Trasportata in gravi condizioni in ospedale dall’Elisoccorso. L’incidente intorno a mezzogiorno.

Una donna di 64 anni è stata investita domenica 31 ottobre in via Nazionale a Ranzanico. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno e sul posto sono giunte due ambulanze e l’Elisoccorso da Bergamo oltre ai Carabinieri di Clusone per gli accertamenti del caso. La donna è stata trasportata in codice rosso, il più grave, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Seguono aggiornamenti.

