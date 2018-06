Razzie nei distributori della Bassa

Presi d’assalto a Spirano e Fornovo Due colpi nel giro di mezzora nella notte tra domenica e lunedì nella Bassa: presi d’assalto due distributori di carburante.

Due colpi nel giro di mezzora nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 giugno in altrettanti distributori di benzina della Bassa. La banda ha messo a segno un primo colpo intorno alle 3.30 di notte a Spirano alla stazione di servizio della Union sulla Francesca per poi spostarsi intorno alle 3.50 a Fornovo sull’ex statale 591 alla stazione di servizio dell’Eni. Qui i malviventi hanno preso d’assalto la grata del bar e tentato di oscurare le telecamere ma è scattato l’allarme e si sono dati alla fuga. Sul primo colpo invece, andato a segno, è ancora da capire quale sia l’entità del bottino. I ladri, in questo caso, sono riusciti a manomettere la cassa automatica che contiene il denaro inserito dai clienti per l’erogazione del carburante.

