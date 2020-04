Record di persone controllate: più di 5 mila

La percentuale di multe s’abbassa: 3,29% Più di 5 mila persone controllate, giovedì 16 aprile, un record, e il responso è positivo, nel senso che la percentuale dei sanzionati si è abbassata.

Ecco i dati della Prefettura relativi all’emergenza coronavirus. Sono stati controllate esattamente 5.034 persone e 166 di queste (il 3,29%) sono state sanzionate. Da segnalare anche le tre persone denunciate per false dichiarazioni. Quanto agli esercizi commerciali, anche in questo caso è un record, sono stati controllati ben 1.246 negozi e c’è stato soltanto un titolare muitato.

Dopo il record del lunedì di Pasquetta, con il 9% dei multati, martedì e mercoledì il numero delle persone sanzionate perchè trovate fuori casa senza giustificato motivo è progressivamente diminuito: secondo i dati forniti dalla prefettura, che raccoglie quelli di tutte le forze dell’ordine, mercoledì erano state controllate 3.987 persone di cui 161 multate (il 4%) e una denunciata per false attestazioni. Tre invece i titolari di esercizi pubblici sanzionati su un totale di 959. Martedì i sanzionati erano stati 218 su 3.590, il 6%. I numerosi appelli a stare a casa pare quindi che funzionino e siano stati accolti dai bergamaschi.

Non solo Polizia e carabinieri sono impegnati sulle strade, ma un grande apporto lo stanno dando anche le polizie locali e i vari consorzi, come l’Unione dei Colli di San Paolo d’Argon, che gestisce il settore nei sette comuni di Bagnatica, Brusaporto, Cenate Sotto e Sopra, Gorlago, San Paolo d’Argon e Torre de’ Roveri. Gli agenti della Polizia dei Colli stanno effettuando monitoraggi anche alle pensiline dei pullman e sugli stessi bus in servizio. Nelle ultime settimane sotto la lente della polizia locale sono finite diverse attività commerciali dei sette comuni. I controlli proseguono anche in questi giorni per verificare il rispetto delle norme e l’utilizzo delle mascherine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA