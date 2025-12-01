Regala un abbonamento a L’Eco: sconti e prezzi bloccati dal 2024

Se ancora non sapete cosa donare a Natale, l’abbonamento a L’Eco di Bergamo può essere una gradita idea per i vostri genitori, i vostri nonni o per una persona a voi cara a cui volete far sentire il vostro affetto ogni giorno attraverso le notizie di Bergamo e provincia raccontate dal nostro quotidiano.

Con la consegna a casa o il ritiro in edicola, abbonarsi al giornale significa non solo avere sempre l’informazione a portata di mano ma anche risparmiare fino a 231 euro in un anno (nel caso della sottoscrizione di un abbonamento annuale da sette giorni su sette). Il prezzo è sempre lo stesso da aprile 2024. E se avete più di 65 anni, l’abbonamento trimestrale è a un prezzo vantaggioso rispetto a quello di listino.

La campagna abbonamenti è già attiva

Potete rinnovare la vostra sottoscrizione o legarvi, da zero, a una storia comune che prosegue da ben 145 anni. Quasi un secolo e mezzo in cui il giornale ha quotidianamente raccontato i fatti della Bergamasca, da «dentro» la notizia fino alle vostre case. Abbonandosi, inoltre, il costo della singola copia cartacea è sempre inferiore – da 1,03 a 1,30 euro in base al tipo di sottoscrizione – rispetto al costo che si va a pagare in edicola (1,70 euro).

La consegna del giornale può avvenire a casa, con il servizio di consegna a domicilio o tramite le Poste, oppure, se preferite fare la vostra passeggiata quotidiana, potete ritirare la vostra copia in edicola. Avete la possibilità di abbonarvi (o regalare la sottoscrizione a qualcuno a voi caro) su misura in base alle vostre esigenze: ci sono svariati modi di legarvi a L’Eco di Bergamo e ora li scopriamo insieme.

I prezzi degli abbonamenti

Chi sottoscrive un abbonamento annuale da sette giorni, pagherà 379 euro, con un costo copia da 1,06. Il risparmio è notevole: vale il 38%, 231,30 euro in meno rispetto a quello che paghereste comprando la copia in edicola da 1,70 euro ogni giorno. La sottoscrizione annuale da sei giorni su sette costa 344 euro, 1,12 per ciascuna copia. Il risparmio totale è di 179,60 euro. Ci si può abbonare anche per la durata di sei mesi: la sottoscrizione da sette giorni costa 221 euro (1,23 a copia) e presenta un risparmio totale di 85 euro; la versione semestrale da sei giorni su sette ha un prezzo di listino da 189 euro (1,23 a copia) e se ne risparmiano 72,80 in totale.

Abbonamenti di durata inferiore

C’è anche la possibilità di abbonarsi per un periodo più limitato, della durata di tre mesi, ma anche questa modalità apporta un risparmio rispetto all’acquisto giornaliero in edicola della copia da un euro e settanta centesimi. Acquistando l’abbonamento da sette giorni su sette, con spesa da 112 euro (1,24 a copia), se ne risparmiano 41; abbonandosi sei giorni su sette, pagando 98 euro (1,27 a copia), il risparmio è di 32,90.

Chi ha più di 65 anni e vuole sottoscrivere un abbonamento trimestrale paga ancora meno: 93 euro per la sottoscrizione da sette giorni a settimana (1,03 a copia), risparmiandone 60; la versione da sei giorni a settimana, da 85 euro (1,10 a copia) in totale, porta a un risparmio di 45,90.

Le info utili

Ecco altre informazioni utili per chi volesse abbonarsi. Potete telefonare allo 035.358.899 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Il sabato vi rispondiamo dalle 8,30 fino alle 12. Potete anche scrivere una mail all’indirizzo [email protected] o potete andare su https://abbonarsisorprende.ecodibergamo.it.