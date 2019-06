Regione, richiesto lo stato d’emergenza

dopo le grandinate in Bergamasca La richiesta al Consiglio dei ministri dopo l’ondata di maltempo di maggio e giugno. In Bergamasca interessati l’Isola di Fondra, Costa Volpino e la Val di Scalve.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha formalizzato nella giornata di venerdì 14 giugno alla presidenza del Consiglio dei ministri la richiesta dello “stato di emergenza” riguardante il maltempo che ha colpito il territorio della Lombardia nei mesi di maggio e giugno. Questi fenomeni meteorologici hanno riguardato soprattutto le province di Lecco, Como, Bergamo, Brescia e Sondrio.

«La conta dei danni – ha spiegato l’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – è appena iniziata e nei prossimi giorni avremo una prima vera stima attraverso le segnalazioni dei Comuni colpiti. Da parte nostra abbiamo comunque deciso di mettere immediatamente a loro disposizione risorse regionali aggiuntive. Nella Giunta di lunedì 17 giugno presenteremo una delibera che finanzierà al 100% le “somme urgenze” nelle situazioni di emergenza per i Comuni sotto i 3.000 abitanti e sino all’80% per i Comuni fino a 20.000 abitanti».

Intanto, secondo la Sala operativa regionale della Protezione civile, per la Provincia di Bergamo la situazione è la seguente: a Isola di Fondra si segnala un’erosione spondale sul fiume Brembo. A Costa Volpino sono rientrate le criticità legati agli allagamenti nella parte centrale del paese. In Valle di Scalve: gli smottamenti lungo la rete stradale da Brescia hanno causato la chiusura della Via Mala e della strada che collega Dezzo a Borno. La strada che collega Dezzo e Borno è stata riaperta giovedì 13 giugno nel solo tratto che collega Paline con il Dosso e la Val di Scalve.

Delle strade scalvine rimangono dunque chiusi la Via Mala per le frane (rimarrà off limits per sei-otto giorni, come ha comunicato il Comune di Angolo) e il Passo del Vivione, che non è stato ancora aperto dalla Provincia. Nessun problema per il passo della Presolana.

